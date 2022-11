16-letni syn Elona Muska "przyłapany" przez paparazzi w drodze do szkoły DLA GENIUSZY! Pójdzie w ślady ojca? (ZDJĘCIA)

Skomplikowana relacja Elona Muska z opinią publiczną weszła w ostatnich dniach na kolejny poziom, kiedy to ekscentryczny superbogacz wszedł w posiadanie Twittera i praktycznie z dnia na dzień wywrócił popularną platformę społecznościową do góry nogami. Podejrzane interesy multimiliardera to jednak niejedyny powód, przez który cieszy się on zainteresowaniem prasy. Równie ciekawie jawi się bowiem życie prywatne Muska, a w szczególności sposób, w jaki rozbudowuje on drzewo genealogiczne swojej rodziny. Pierwszy przykład z brzegu - latem tego roku na świat przyszły dwa kolejne dzieci biznesmena. Matką bliźniąt była pracownica Muska. O wszystkim jednak nie miała ponoć pojęcia ówczesna partnerka Elona…