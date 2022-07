Elon Musk rozstał się z KOLEJNĄ partnerką. Zostawiła go, gdy dowiedziała się o "tajemniczych" bliźniakach miliardera

Dno 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To on namawia na dzieci bo mówił ze chce swoje geny roznosić i zaludniać planetę. On te dzieci ma gdzies. To ma być ojciec? Narobił bachorow teraz kolejne bliźniaki z przypadkowa kobieta i jakie one maja wsparcie? Czy on wychowuje te dzieci? Jak on może się ojcem nazywać. Spuścić się to nie wyczyn, wyczyn to je wychować a nie zmieniać baby i je zapładnic