Dziecko Elona Muska złożyło wniosek o zmianę nazwiska. "Nie chcę być z nim związana W ŻADEN SPOSÓB"

Też nie chcę mieć z moim ojcem nic wspólnego i nie utrzymuję z nim kontaktu odkąd wyprowadziłam się z rodzinnego domu. Gdyby nie to, że z olbrzymią ulgą przyjełam nazwisko męża, też bym od nazwiska ojca chciała uciekać. Więc w tym akurat nie widzę nic osobliwego. Osobliwe jest doszukiwanie się homofobicznego dna. Gdyby bowiem mi ktoś powiedział, że życzy sobie być tytułowani my/wy/oni, to z politowaniem kręciłabym głową. Swoją drogą, czy to nie dziwne, że te zmiany płci są okraszane takimi historiami? Idź, zmień, zostań dziewczyną, ale po co to nagłaśniać, nadając temu wydzwięk jakiejś tragedii? Gdybym była facetem uwięzionym w ciele kobiety, to zmiana płci i imienia na Tomek byłaby dla mnie powodem do radości i fety a nie wywlekania brudów czy rodzinnych animozji. Przez takie "bo tatuś był zły" ludzie takie przemiany mają za problem mentalny.