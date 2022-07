Elon Musk w tajemnicy ZOSTAŁ OJCEM BLIŹNIAKÓW! Matką dzieci jest JEGO MENEDŻERKA (FOTO)

Mateusz 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Pierwszym zmarłym dzieckiem Elona była córka, śmierć łóżeczkowa, straszna tragedia. To było dziecko poczęte w sposób naturalny, pozostałe dzieci z Wilson (pierwsza żona) ma z in vitro, bliźniaki i trojaczki, sami chłopcy. Wychodzi na to że Elon ma obecnie 5 + 2 + 2= 9 dzieci. Nie sadzę, żeby na tym poprzestał. Biorąc pod uwagę, że jest super inteligentnym miliarderem, który bardzo inwestuje w edukację swoich dzieci, to chyba dobrze. Z drugiej strony, czy on w ogóle spędza czas z tymi dziećmi ?