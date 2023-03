16-letni syn muzyka disco polo został ŚMIERTELNIE pobity. Głos zabrali matka Eryka i wiceminister sprawiedliwości

Mieszkańcy Zamościa są wstrząśnięci śmiercią 16-letniego Eryka. Syn nieżyjącego już Marka Romanowskiego z discopolowego zespołu Solaris, został śmiertelnie pobity. 28 lutego 16-latek spacerował chodnikiem, kiedy to został zaczepiony przez grupkę młodzieży. Oprawcy zaatakowali go i pobili. Wskutek poniesionych ciosów poniósł śmierć. Do ataku doszło w miejscu monitorowanym, jednak żadna z kamer nie zarejestrowała zdarzenia.

Policja zatrzymała sprawców

Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała cztery osoby. Wśród nich był 17-letni Daniel G., który miał odpowiadać za śmiertelne kopnięcia. W czwartek młody mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Choć podejrzany przyznał się jedynie do udziału w bójce, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Zarzuty uslyszeli również 16-letni Szymon J. i Arkadiusz P. Ich z kolei umieszczono na okres trzech miesięcy w schronisku dla nieletnich. Na miejscu zdarzenia była również obecna dziewczyna. Ona jednak po przesłuchaniu została zwolniona do domu.

Matka Eryka zabrała głos. Domaga się sprawiedliwości

Zrozpaczona matka Eryka, Iwona Romanowska, chce, by sprawiedliwości stało się zadość, a sprawcy zostali osądzeni jak dorośli. Kobieta wraz z setką innych osób wzięła udział w zorganizowanym w piątek w Zamościu marszu milczenia przeciwko przemocy.

Skoro jesteśmy społeczeństwem, ludźmi, którzy żyją obok siebie, to powinniśmy reagować, chociażby krzyczeć. Jeśli nie mogę odciągnąć napastnika, to powinnam krzyczeć: "Ratunku! Pomocy!". A tutaj stoją w milczeniu bierni i przyglądają się. Ci ludzie tak samo są winni, że patrzyli - mówiła w rozmowie z Polsat News.

Członkowie grupy Solaris komentują śmierć 16-letniego Eryka

Głos zabrali także członkowie zespołu Solaris.

Kochani, z wielkim bólem, żalem i niedowierzaniem informujemy o pogrzebie śp. Eryka Romanowskiego. Był on synem śp. Marka, który kiedyś był członkiem zespołu Solaris. Składamy najszczersze kondolencje Iwonie i całej rodzinie zamordowanego bestialsko Eryka. Mamy nadzieję, że winni zostaną ukarani adekwatnie do uczynionego czynu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie - czytamy w oświadczeniu na Facebooku

Sprawa brutalnego pobicia ze skutkiem śmiertelnym dotarła również do samego wiceministra sprawiedliwości. Marcin Romanowski zwrócił się do Prokuratora Krajowego o nadzór. Zaadresowane do Dariusza Barskiego pismo polityk zamieścił na Twitterze. Dołączył do niego podpis, w który pisze, że "zrobi wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni" i sugeruje, że przestępcy popełniający podobne zbrodnie zasługują na karę śmierci.

