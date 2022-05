17-letnia Emilia Dankwa wdzięczy się na korytarzu w TVP. Tak teraz wygląda przyjaciółka Kacperka z "Rodzinki.pl" (ZDJĘCIA)

Gdy realizowano zdjęcia do serialu, oboje byli jeszcze dziećmi i show biznes stał przed nimi otworem. Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to dziś są już dorosłymi ludźmi i bardzo się od tego czasu zmienili. Co istotne, Emilia wcale nie zniknęła z mediów, gdyż wciąż realizuje się m.in. jako modelka i influencerka, a wcześniej zagrała też w kilku innych projektach. W sieci obserwuje ją ponad 100 tysięcy osób.