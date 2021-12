Kacperek z "Rodzinki.pl" dementuje wiadomość o... własnej śmierci. "Nie wchodźcie w podejrzane linki"

Pozdro 34 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Ja rozumiem że serial itd...ale aktor grający Kacpra nie mógł by być synem niebieskookiej Kożuchowskiej i jasnookiego Karolaka. Genetyka tak nie działa. W drugą stronę owszem. Gdyby rodzice mieli oczy ciemne( gen dominujący), a dzieciak niebieskie (recesywny) to ok. Zawsze mnie to wkurza przy wyborze aktorów w filmach.