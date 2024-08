17-letnia Viki Gabor ubolewa nad ciągłymi plotkami na swój temat: "Wszyscy mówią, że mam NAPOMPOWANE usta"

Viki Gabor rozpoczęła przygodę z muzyką w bardzo młodym wieku. Kamery towarzyszą jej już od 11. roku życia, kiedy po raz pierwszy stanęła na scenie w programie telewizyjnym "The Voice Kids". Od tego momentu wydała 3 albumy studyjne oraz zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Na przestrzeni 6 lat działalności estradowej ewoluował nie tylko styl nagrywanych przez Viki utworów, ale przede wszystkim jej wizerunek. Ostatnimi czasy nastolatka wyjątkowo chętnie eksperymentuje z wyglądem, co skutkuje wieloma opiniami ze strony oceniających ją na każdym kroku internautów. Niekończącym się tematem są też jej usta . Niektórzy twierdzą bowiem, że 17-latka ma już za sobą pierwsze doświadczenia z medycyną estetyczną .

Viki Gabor nieustannie walczy z hejtem

Niektórzy wykreowali sobie wizerunek Wiki, ale to nie jestem ja i chciałabym się pokazać też z innej strony, bo wszyscy mówią, że mam napompowane usta, że zrobione to, że tamto, że szkoły nie robię i to jest takie trochę dziwne, bo nieznające mnie osoby praktycznie oceniają mnie. Większość artystów się zmaga z takim hejtem - powiedziała.