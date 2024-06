Viki Gabor zdradza, jak radzi sobie w szkole i przyznaje: "Przepaść jest z moimi rówieśnikami. Mentalnie jestem wyżej"

Viki Gabor od dziecka ma bardzo napięty grafik. Młoda piosenkarka kilka lat temu zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej jako uczestniczka "The Voice Kids" . Udział w programie był dla niej przepustką do Eurowizji Junior , którą udało jej się wygrać z utworem "Superhero" .

Rodzice Viki Gabor surowo podchodzą do jej edukacji

Koniec roku szkolnego dla wszystkich uczniów wiążę się z dużymi emocjami. Starają się poprawić ostatnie oceny oraz przystępują do końcowych egzaminów. W takiej samej sytuacji znalazła się Viki Gabor, co wymagało od niej sporego wysiłku. W związku z tym, kiedy w ostatnim wywiadzie dla "Onet Rano" poruszono kwestie związane z edukacją, szybko urwała temat . Wyznała jednak, że rodzice bardzo dbają o to, aby dobrze się uczyła.

Ostatnio miałam falę egzaminów, dlatego tak nie lubię rozmawiać teraz o szkole, bo miałam dosłownie codziennie egzaminy. Taka matura w pierwszej klasie. Teraz najważniejsze to jest chyba zdać do następnej klasy. Mam rodziców, którzy ścigają mnie, jeśli chodzi o szkołę, trzeba mieć też dobre oceny. Szkoła jest ważna, nie wiadomo co się będzie za parę lat i czy moja muzyka będzie szła do góry, czy na dół, więc myślę, że mieć jakieś wykształcenie też jest spoko - wyznała Viki Gabor w wywiadzie dla "Onet Rano".