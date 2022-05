18-letni Polak ze znanego talent show został ZAMORDOWANY w Wielkiej Brytanii!

Brytyjskie media podały wstrząsającą wiadomość o śmierci 18-letniego Polaka. Pochodzący z Kędzierzyna-Koźla Kajetan Migdał był znany z występów w popularnym show BBC "The Greatest Dancer".

Chłopak na co dzień mieszkał w miejscowości Stevenage w hrabstwie Hertfordshire. W miniony piątek Kajetan bawił się na studniówce. Gdy późnym wieczorem wracał do domu, został zaatakowany nożem, prawdopodobnie przez swojego rówieśnika, Patricka Sharpa. Według policji, do zdarzenia doszło około godziny 23:20.