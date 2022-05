Kailia Posey, dziecięca gwiazda programu "Toddlers and Tiaras", nie żyje. Popełniła samobójstwo

Zdzisqa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 472 5 Odpowiedz

Przeżyłam śmierć narzeczonego, rok temu zmarł na raka. Mój najgorszy czas w życiu. Podczas jego choroby i tak byłam silna bo musiałam dawać energię i jemu. On był najdzielniejszy, z pokorą znosił wiele...niestety za dużo na jego 29 letnie życie. Chciał tylko żyć a ja widziałam że już tylko cud pomoże. Niestety odszedł. Podczas jego choroby miałam dni ze najchętniej nie odbierałaby telefonów, nie jadła, leżałam w łóżku patrząc się w sufit. Patrzyłam na życie znajomych tak beztroskie, śluby, dzieci, majówki... A ja odwiedzałam moją miłość na oddziale paliatywnym i pękało mi serce. Dziś jestem w innym związku, myślę że jestem szczęśliwa że dalam sobie szansę na to. Wyprowadziłam się daleko od wspomnień, rzuciłam prace po 9 latach i zaczęłam inny etap z nowa kartką. Powróciła moja radość życia, mimo że codziennie myślę o nim, wiem że chciałby żebym byla.szczesliwa ale ja też tego szczęścia pragnęłam. PAMIETAJCIE, WSZYSTKO PRZEMIJA, TEN ZLY ETAP W ZYCIU TEŻ. JEZELI jesteście zdrowi, macie rodziców i beztroskę doceńcie to, bo kiedyś możecie to wszystko stracić. Życie to nie tylko dobre momenty ale wszystkie sztormy sprawiają, że jesteśmy silniejsi.