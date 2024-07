18-letni syn Madonny komentuje doniesienia, że jest "bezdomny" i "umiera z głodu" bez wsparcia matki. Postawił sprawę jasno

Mini 34 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ludzie przesadzili. On chciał żyć sobie jak normalny człowiek, kiedy sam zarabia na życie. Nie znał tego wcześniej. Nie wie co to zarobić na wskazane utrzymanie i jak to jest wydać za dużo i nie mieć pieniędzy przez chwilę pieniędzy. Myśle, ze to bardzo zdrowe i normalne. On przecież żył pod kloszem, nie musiał martwić się czy w lodówce jest jedzenie, bo ktoś zakupy zawsze robił, wszystko co chciał miał i do tego podane gdziekolwiek sobie tego zażyczył. On pewnie dotąd nawet nie miał pojęcia ile co kosztuje, ciekawe czy miał kiedykolwiek pieniądze, czy może zawsze dzierżył je jeden z jej ochroniarzy.