11-letnia CÓRKA Madonny w obcasach pląsa po scenie podczas koncertu mamy. Blue Ivy ma konkurencję? (WIDEO)

Vhuh 21 min. temu

No i już wiadomo, że z talentem czy bez niego młoda będzie na salonach. Matka się postara, szczególnie vw kwestiach finansowych. Tak to działa gdy rodzicom zależy. Mam taką *znajomą* z zespołem Downa. Nornalna, nie z tych zdolnych, conto występują w reklamach czy serialach. W?szkole specjalnej. Ile to dziecko, z bogatymi rodzicami, miało książek, z których raczej mało co rozumiało, ile zabawek. Widziałam masę zdolnych ludzi, którzy w życiu takiego bogactwa na oczy nie widzieli. Więc czy szczęście, bogactwo, sława zależą tylko od talentu czy charakteru, no jakoś nie sądzę.