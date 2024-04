Dawno niewidziana Anna Woźniak-Starak bryluje na imprezie charytatywnej (ZDJĘCIA)

Anna Woźniak-Starak kilka lat temu przekroczyła siedemdziesiątkę, ale nadal pozostaje aktywna zawodowo. W końcu należy do jednej z najbardziej majętnych rodzin w Polsce. Jej oczko w głowie to własna restauracja prowadzona w Królewskich Łazienkach w Warszawie. Bizneswoman ma też słabość do sztuki. Kiedy już pojawia się na salonach, zazwyczaj są to imprezy związane właśnie ze sztuką wysoką.