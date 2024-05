Brytyjski miliarder wydał na ślub 100 MILIONÓW ZŁOTYCH. Wystąpiła Mariah Carey, a wśród sławnych gości była Naomi Campbell (ZDJĘCIA)

Własny ślub to wydarzenie, które bez wątpienia pamięta się do końca życia. Państwo młodzi zazwyczaj nie szczędzą grosza, by "najważniejszy dzień w życiu" był wyjątkowy, choć nie da się ukryć, że wyprawienie wesela dla większości nowożeńców to ogromny koszt i konieczność oszczędzania przez długie lata. Tymi sprawami nie musiała się przejmować para młoda z Wielkiej Brytanii, która na czterodniowe wesele wyłożyła... 100 milionów (!) złotych.