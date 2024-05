Selena Gomez w sweterkowym komplecie obładowana torbami z zakupami kroczy na obiad (ZDJĘCIA)

agata 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Składniki na ciasto rajski ptak 2 opakowania galaretki agrestowej + 500 ml wrzątku 1 opakowanie czekoladek w stylu Ptasiego Mleczka (360 g) 200 g herbatników petit beurre masa truskawkowa: 500 g sera na sernik z wiaderka 2 opakowania galaretki truskawkowej + 1 szklanka wrzątku 1/2 szklanki śmietanki 30% masa śmietankowa: 1 opakowanie galaretki krystalicznej + 1/2 szklanki wrzątku 350 ml śmietanki 30% Przygotowanie dania ciasto rajski ptak ... Blachę wyłóż folią spożywczą. Na dnie ułóż warstwę herbatników. Galaretki truskawkowe wsyp do wrzątku. Wymieszaj, aż galaretki się rozpuszczą. Odstaw do ostygnięcia. Śmietankę ubij na sztywno. Stopniowo dodawaj ser i miksuj do połączenia składników. Cały czas ubijając na niskich obrotach, wąskim strumieniem wlej galaretki truskawkowe. Na herbatniki wyłóż około 1/3 masy truskawkowej. W masę wkładaj jedną obok drugiej czekoladki dłuższym bokiem do dołu pod kątem. Wyłóż pozostałą masę truskawkową. Wierzch wyrównaj szpatułką. Wstaw do lodówki, aby masa stężała. Galaretkę krystaliczną wsyp do wrzątku. Wymieszaj, aż galaretka się rozpuści. Odstaw do ostygnięcia. Śmietankę ubij na sztywno. Cały czas ubijając na niskich obrotach, stopniowo wlewaj galaretkę. Masę śmietankową wyłóż na warstwę truskawkową. Ułóż warstwę herbatników. Wstaw do lodówki, aby masa stężała. Galaretki agrestowe wsyp do wrzątku. Wymieszaj, aż galaretki się rozpuszczą. Odstaw do ostygnięcia i lekkiego stężenia. Galaretkę wylej na herbatniki. Ciasto wstaw do lodówki na 2 godziny. Podawaj na deser na różne okazje, święta lub bez okazji.