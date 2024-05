Selena Gomez zareagowała na ciążę Hailey Bieber. Po radosnej nowinie opublikowała na Instagramie WYMOWNE zdjęcia (FOTO)

Kaya 20 min. temu zgłoś do moderacji 17 8 Odpowiedz

Czasami jest tak że nawet po 10 latach między dwojgiem Ludzi którzy się kochali nadal coś jest.. Miałam miłość życia , człowieka drugą połówkę duszę - w swoich oczach widzieliśmy świat .. Życie jest przewrotne i nie ma opcji żebyśmy nasze światy połączyli .. Po 6 latach spotkałam go na spacerze - usiedliśmy porozmawialiśmy jak starzy znajomi ale uczucie które momentalnie wróciło było niesamowite - oboje wiedzieliśmy i widzieliśmy to w swoich oczach To zawsze będzie on, tylko on i chodź jestem z kimś innym i on też to zawsze będzie on, tylko on w moim sercu , on jest tym jedynym