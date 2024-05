Sylwia Grzeszczak paraduje po mieście w tiulowej pelerynce, odsłaniając DŁUGIE nogi (ZDJĘCIA)

Sylwia Grzeszczak jest obecna w polskim show-biznesie od wielu lat. Choć brała udział w czwartej edycji "Idola", trampoliną do jej kariery okazał się dopiero utwór "Co z nami będzie?" nagrany w duecie z Liberem . Piosenka stała się wielkim hitem i zapewniła Sylwii miejsce w czołówce najpopularniejszych polskich piosenkarek. Kolejne utwory artystki także zdobyły uznanie publiczności i umocniły jej pozycję w branży.

Grzeszczak właśnie wydała nowy singiel pt. "Och i Ah", do którego słowa napisał Liber. Teledysk jest utrzymany w wakacyjnym stylu i już przypadł do gustu fanom artystki. W związku z promocją utworu piosenkarka jest ostatnio bardziej aktywna w mediach. W piątek paparazzi wypatrzyli ją w Warszawie, gdy zmierzała na wywiad do jednej z rozgłośni radiowych. 35-latka zaprezentowała się w stylizacji złożonej z różowej sukienki i tiulowej pelerynki. Do tego dobrała biżuterię z motywem motyli i czerwone kowbojki.