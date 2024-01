Sylwia Grzeszczak udzieliła wywiadu. ZDRADZIŁA, jakie ma obecnie relacje z Liberem: "Nie ma co ukrywać..."

Sylwia Grzeszczak rozlicza się z przeszłością w nowym utworze

Aktualnie Sylwia promuje nowy singiel pt. "Motyle", w którym pojawiają się motywy bólu i smutku, ale także odrodzenia i nowego początku. Tekst tej nastrojowej ballady chwyta za serce. Co ciekawe, napisał go właśnie Liber.

Napisaliśmy mnóstwo piosenek ze sobą, singli, które zna mnóstwo ludzi. Właściwie Marcin pisał teksty do prawie wszystkich moich piosenek. To dla mnie bardzo ważne. Nie sądzę, żeby to się nagle zmieniło. Nie ma co ukrywać. Jest, jak jest. Dla nas praca to przyjemność i zawsze sprawiało nam to mnóstwo radości, że wspólnie działamy - wyjaśniła artystka.