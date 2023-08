HUCZNE wesele Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej: arbuz z ICH PODOBIZNĄ, pierwszy taniec i druga stylizacja panny młodej (ZDJĘCIA)

Co oczywiste, podczas hucznego weselicha na parkiecie królowały hity zespołu Big Cyc, które, jak sądzimy, zdecydowanie porwały gości do tańca. Przy okazji widzimy też, że Karolina na drugą część imprezy postanowiła się przebrać. Zrzuciła z siebie elegancką, długą do ziemi suknię i zamieniła ją na krótki, luźny kombinezon (?), do którego dobrała... sportowe buty. Jak widać, wygoda przede wszystkim.