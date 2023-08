Krzysztof Skiba ujawnia szczegóły WEGAŃSKIEGO menu na weselu i tłumaczy: "Mięso ZAPYCHA żyły"

Krzysztof Skiba już od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku młodszej o 26 lat Karoliny Kempińskiej. Nie da się ukryć, że związek lidera Big Cyc i jego ukochanej wręcz kwitnie - zakochani już wkrótce staną bowiem na ślubnym kobiercu. Ceremonia zaślubin pary ma odbyć się jeszcze w sierpniu, aktualnie przyszli małżonkowie przygotowują się więc do wielkiego dnia i okazjonalnie odsłaniają przed światem kolejne szczegóły uroczystości. Narzeczona Skiby jakiś czas temu pokazywała na przykład w sieci zdjęcia w próbnym makijażu, sam muzyk ostatnio pochwalił się zaś fanom zakupem ślubnego garnituru. 59-latek opublikował w sieci fotografię, do której zapozował w ślubnej stylizacji i przy okazji zapewnił, że w tak eleganckim wydaniu czuje się znakomicie.

Skiba zdradza szczegóły weselnego menu. Nie będzie tradycyjnie

W ostatnich miesiącach Krzysztof Skiba i jego druga połówka już kilkakrotnie opowiadali o szczegółach zaślubin. Jakiś czas temu w rozmowie z Eską przyszli małżonkowie zdradzili na przykład, że ślubu udzieli im prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, a cała ceremonia będzie dość kameralna. Wszystko wskazuje na to, że wesele Skiby i Kempińskiej będzie nieco odbiegało od tradycyjnych, polskich imprez. Para zrezygnowała bowiem z kilku rozwiązań, które dla wielu są nieodłącznymi elementami weselnych przyjęć. W czerwcowej rozmowie z Pomponikiem Kempińska wyznała, że ich goście nie zobaczą pierwszego tańca młodej pary, nie będą też mogli liczyć na popularne weselne gry.

Przyszli małżonkowie zdecydowali się również na dość niestandardowe, jak na polskie wesela, menu. Wszystkie serwowane na przyjęciu dania będą bowiem wegańskie . Sprawa bezmięsnego, weselnego menu pary kilka miesięcy temu wzbudziła sporo emocji w rodzimych mediach. Wówczas głos zdecydowała się zabrać sama Kempińska, tłumacząc, iż nie je mięsa od prawie dekady. Ostatnio na temat weselnych smakołyków wypowiedział się również Krzysztof Skiba. W rozmowie z "Faktem" muzyk zdradził, że to jego przyszła żona ustalała, jakie potrawy pojawią się na weselnym stole. Wyjawił także tabloidowi, jakich dań mogą spodziewać się ich goście. Okazuje się, że wcale nie zabraknie tradycyjnego schabowego - rzecz jasna w wersji wege.

W najnowszym wywiadzie Skiba zaznaczył, że kuchnia wegetariańska jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa - przy okazji zwracając uwagę na szkodliwość mięsa. Lider Big Cyc zapewnił, iż on i jego ukochana na co dzień przywiązują dużą wagę do zdrowego stylu życia.