Krzysztof Skiba pręży się dumnie w ŚLUBNYM GARNITURZE! Izabela Janachowska wbiła mu szpilę (FOTO)

Wiecie co? Dobrze tu wygląda. Oboje z narzeczoną są kiczowaci, ale pasują do siebie. Nikt z nas nie mieszkał że Skibą, nie wiadomo jak było. Gdyby mu bylo dobrze z żoną to by z nią został. Nie jestem za utrzymywaniem małżeństwa na siłę. Znam takie które są ze sobą od zawsze i na zawsze, i takie, które na nowo ułożyły życie. Życie jest jedno, nikt za nas go nie przeżyje. Dajmy żyć i innym, jak chcą.