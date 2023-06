Narzeczona Krzysztofa Skiby zdradziła weselne menu: "Krzyś nie był przekonany". Już się TŁUMACZY!

Choć nowa ukochana Krzysztofa Skiby , Karolina Kempińska , zarzeka się, że marzy jej się skromne, kameralne wesele, to w rzeczywistości robi wszystko, aby o ceremonii usłyszało jak najwięcej osób. Termin ślubu wyznaczono na sierpień, co oznacza, że przygotowania ruszyły pełną parą. Dowiedzieliśmy się już, że młodsza od muzyka o 26 lat przyszła pani Skiba już zadecydowała o usunięciu z weselnych planów pierwszego tańca i organizowanych przez wodzireja zabaw. Na tym jednak nie kończy się naginanie tradycji. Kempińska już zdążyła bowiem ogłosić, jak w jej wielki dzień wyglądać będą propozycje gastronomiczne.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska rezygnują z mięsa na weselu

Wesele będzie w 100% wege, choć początkowo Krzyś nie był do tego przekonany , ale stwierdziliśmy, że nie chcemy, by jakakolwiek istota cierpiała w takim dniu - wyznała niedawno mrs Skiba-to-be.

Sprawą zainteresowały się portale plotkarskie, co znowu zmusiło Kempińską do odniesienia się do całego zamieszania na swoim instagramowym profilu.