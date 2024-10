Kobieta Roku Glamour 2024: Anna-Maria Sieklucka w kusym topie, świecąca golizną Aleksandra Adamska, Ola Domańska w "zbroi"

W czwartek w Warszawie odbył się finał plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2024. W evencie wzięły udział zarówno nominowane do statuetek osoby, jak i plejada celebrytów i gwiazd, które chętnie pozowały na ściance.

Na wyjątkowo odważny "look" pokusiła się słynąca ze słabości do modowych eksperymentów Aleksandra Adamska. Aktorka odsłoniła sporo ciała, wdzięcząc się do zdjęć w przezroczystej bluzce wyszywanej kryształkami oraz białej mini, spod której wystawała prześwitująca spódnica. Piorunującego efektu dopełniała nonszalancko zsunięta z ramion marynarka upstrzona strusimi piórami.