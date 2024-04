Tak wyglądało wesele Daniela Martyniuka i Faustyny Jamiołkowskiej: wóz strażacki, gołębie i suknia z Bali (ZDJĘCIA)

Według informatora uroczystość odbyła się w jednym z zajazdów położonym niedaleko Sierpca. Zakochani mieli zdecydować się na największą salę i zaprosić około 200 gości, którzy wrócili do domów z pamiątkowymi kadzidełkami o zapachu moreli, nawiązującymi do rajskich wakacji. Na weselu nie zabrakło także popisów wokalnych Zenka Martyniuka, który zaśpiewał kilka swoich piosenek, takich jak "Życie to są chwile", "Przekorny los" czy "W sercu mi graj".