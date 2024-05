Majówka 2024. Tak gwiazdy spędzają długi weekend: Rozenek w Turcji, Krupińska z siostrą Lewandowskiego... (ZDJĘCIA)

wawa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Krupińska chyba do dziś nie może odżałować, że się nie stała panią Lewandowską. Było się brać do dzieła 17 lat temu, gdy on się jeszcze z har pią nie znał. Wszak ona (tj. Paulina) u rodziców w Piastowie mieszkała dwa rzuty beretem od stadionu Znicza w Pruszkowie. Ale nawet gdyby zrządzeniem losu wtedy ich ścieżki się skrzyżowały, np. na stacji benzynowej, przecież nawet uwagi by na chudego, choć wysokiego 19-latka, o rok od niej młodszego, nie zwróciła. Chudy, włosy za krótko obcięte, samochód nieduży i lichy... A przy niej, wschodzącej gwieździe warszawskiego modelingu to pewnie już od czterech lat (od 2003) różni skakali, ubrani modnie, w niezłych sportowych samochodach, nieważne, że za kasę ich rodziców.