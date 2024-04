Bajkowy ogród Klaudii Halejcio przy willi za (PONAD) 9 milionów: marmurowy taras, gigantyczny basen i naturalny staw... (ZDJĘCIA)

Na przestrzeni ostatnich lat Klaudia Halejcio przeszła sporą transformację, by z aktorki stać się etatową influencerką . Celebrytka na bieżąco dokumentuje codzienne perypetie za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zebrała spore grono widzów. Nie od dziś wiadomo, że internauci lubią podglądać życie bajecznie bogatych, a do tej grupy bez wątpienia należy ukochana przedsiębiorczego Oskara. Nic dziwnego, że była aktorka chętnie chwali się na Instagramie swoją codziennością.

Wnętrza willi, które opływają w złocie i marmurach, to jednak nie wszystko, ponieważ również spore wrażenie robi także cała posesja, którą można podglądać na Instagramie 34-latki. Imponujących rozmiarów ogród otaczający nieruchomość został zaaranżowany z troską o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Idealnie przystrzyżony trawnik doskonale współgra z eleganckim, marmurowym tarasem. To tylko jedno z wielu miejsc do wypoczynku. Gdy dołożymy do tego sporej wielkości basen, śmiało możemy mówić o rezydencji, której pozazdrościłaby niejedna z hollywoodzkich sław.