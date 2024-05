Jarosław Kaczyński wyznał, że z okazji komunii otrzymał APARAT FOTOGRAFICZNY! Co dostali inni politycy? (WIDEO)

Tak, oczywiście, widziałem. To były jeszcze stare złotówki. Co więcej, za te pieniądze kupiłem piłkę do gry w piłkę nożną. Na to starczyło... I jeszcze chyba na jakieś drobiazgi. Natomiast to nie były bajeczne sumy, jakie dzisiaj słyszymy - wspomina polityk z KO.