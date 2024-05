Sylwia Bomba kusi dekoltem na przyjęciu komunijnym w białej kreacji z rozcięciem. Stylizacja odpowiednia do sytuacji? (ZDJĘCIA)

Udhdbdb 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A jej co za różnica. Impreza to impreza 🥳🥳🥳 Nieważne, że po kościele, że przyjęcie Pana Jezusa. Ważne, że IMPREZA 🥳. Dobrze ktoś napisał: dramat w rozmiarze XL. I ten cellulit. Po co to wystawiać. Tyle zabiegów, tyle odsysania, a taki efekt...I to po filtrach🤦‍♀️ Nie mam nic do rozmiaru, sama jestem XL, ale tu nie chodzi o rozmiar. A w sumie chodzi. O rozmiar głupoty, niewiedzy, ignorancji i... buractwa.