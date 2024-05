RZADKI WIDOK: Iga Świątek pokazała prywatne kadry z Rzymu (ZDJĘCIA)

Mela 1 godz. temu zgłoś do moderacji 172 22 Odpowiedz

No i jak to się dzieje, że mimo że Iga ma sukcesy i dużo pieniędzy ”źli, zawistni Polacy" jej nie hejtują jak wiecznie pokrzywdzoną Anne L, która się tak stara? Odpowiedz jest prosta: Iga jest sobą i nie się nie napina na sławę oraz odcinanie kuponów. Dla niej sława to efekt uboczny.