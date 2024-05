Tak zmieniał się Krzysztof Rutkowski. Słynny detektyw bez licencji nie zawsze miał "kwadratową" fryzurę (ZDJĘCIA)

🤔🤔🤔 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jezu, on kiedyś wyglądał normalnie i był całkiem całkiem 😲 SZOK! Teraz chyba z wiekiem maleje, a wzrost nadrabia kwadratem, czyli kwadrat z roku na rok robi się coraz wyższy. To już prostokąt chyba... a raczej prostopadłościan powstały z sześcianu 🤔 Strach pomyśleć co będzie dalej...JEDNAK ODNOSZĘ WRAŻENIE (być może mylne) , ŻE TA BRYŁA JEST PRZYKLEJONA DO JEGO GŁOWY, ŻE JEST SZTUCZNA, A ON TAK NAPRAWDĘ JEST ŁYSY 🤔