Żywopłoty, które wyglądają jak Krzysztof Rutkowski! (ZDJĘCIA)

Krzysztof Rutkowski to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Karierę zaczynał na początku lat 90. i już wtedy lubił się wyróżniać. Niczym rasowi agenci FBI nosił dobrze skrojone garnitury oraz ciemne okulary dodające powagi, a zarazem nutki tajemniczości.

Na przestrzeni lat styl Rutkowskiego ewoluował, a wraz z nim jego fryzura, która z czasem osiągnęła sporą wysokość i równie imponującą objętość . Wielu zachodzi w głowę, ile czasu zajmuje jej układanie oraz jak to możliwe, że ma tak idealny, geometryczny kształt. Sam Krzysztof nie zdradza jednak tych tajników.

Reakcje na niebanalną fryzurę celebryty są różne, ale jedno jest pewne - nikogo nie pozostawia ona obojętnym. Sprawia też, że Rutkowskiego nie sposób pomylić z nikim innym. Dawid Woliński, oceniając styl detektywa, stwierdził ostatnio, że "fryzury nie będzie się czepiał, bo to jego marka i logo". Sam Rutkowski ma zresztą dystans do siebie i do komentarzy.