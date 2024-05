Oni rządzą polskim internetem! Poznajcie nominowanych w kategorii Tiktoker/ka roku w plebiscycie Pudelka (ZDJĘCIA)

Lila Janowska zyskała sympatię tysięcy fanów m.in. dzięki unikatowemu stylowi, makijażowym i modowym poradom. Ponadto zdaje się, że opanowała do perfekcji umiejętności czerpania z życia garściami, co również imponuje jej odbiorcom. Lila to bez wątpienia polska królowa serii "get ready with me", przed którą świat beauty nie ma żadnych tajemnic. Jej gust jest kwintesencją kobiecości, a utrzymywanie świetnych relacji z prawie milionem tiktokowych fanów zasługuje na uznanie. 27-latka chętnie opowiada o zaskakujących historiach swoich internetowych "besties"- również w autorskim podcaście.