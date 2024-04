Oto nominowani w kategorii "Gwiazda Roku" w plebiscycie Pink Party. Przypominamy ich PIERWSZE artykuły na Pudelku

Pudelek w tym roku kończy 18 lat! Od niemalże dwóch dekad najstarszy serwis plotkarski serwuje Wam najsmaczniejsze plotki z celebryckiego świata. Osiemnaste urodziny postanowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób, organizując Pudelek Pink Party. Gala odbędzie się w warszawskim klubie Niebo 23 maja, a będzie towarzyszyć jej Plebiscyt, w którym Redakcja przyzna nagrody w czterech kategoriach: Gwiazda Roku, Wschodząca Gwiazda, Zaangażowanie Społeczne oraz Tiktoker/ka Roku. W ostatniej, piątej z kategorii to Wy możecie zadecydować o wyborze zwycięzcy! Od 15 do 28 kwietnia w specjalnym formularzu można zgłosić swoją kandydaturę do tytułu Ulubieniec Czytelników Pudelka.