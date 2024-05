Gwiazdy wspominają najśmieszniejszy artykuł o sobie na Pudelku! "Moja ikoniczna sytuacja życiowa"

Angelika Mucha wspomina dotknięcie ręki Justina Biebera

Myślę, że moja ikoniczna sytuacja życiowa, jak dotknęłam Justina Biebera. Znowu wypominam to po latach, ale to samo robią ludzie. Rzeczywiście to było zabawne albo jak go spotkałam w Los Angeles i cała analiza tego. Czasy Snapchata. Jakbym zapomniała, co powiedziałam, to nie muszę szukać tych filmików, wystarczy, że znajdę artykuł i tam jest każde moje słowo, które wypowiedziałam - wspominała Angelika Mucha.