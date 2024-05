Agata Duda w czerni towarzyszy mężowi podczas pogrzebu Jacka Zielińskiego (ZDJĘCIA)

PIENIĄDZE 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Główny wokalista NIE ŻYJE, ale The show must go on. Tylko kasę liczą. Wiedzieli, że umrze, ale trasę koncertową zaplanowali i się odbędzie. Na plakatach razem z NIM. To ON był głównym wykonawcą utworów. Koncert bez NIEGO, to wyłudzenie kasy. Zrobili to z premedytacją.