Joanna Przetakiewicz lansuje się na mieście z torebką za ponad 200 tysięcy i Bentleyem za blisko 2 miliony. Fajnie ma? (ZDJĘCIA)

Przyznawać się! No to, kto nie chciałby spędzić, chociażby jednego dnia tak jak Joanna Przetakiewicz? Życie właścicielki modowej marki, która od lat przekonuje, że "pieniądze szczęście dają" to prawdziwa bajka. Relacje z wystawnych imprez wśród elity czy dalekie wycieczki w gronie najbliższych, to tylko ułamek jej życia, które trzeba przyznać, generuje również spore zainteresowanie.