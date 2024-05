Te gwiazdy NIE POPISAŁY się umiejętnościami na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Oto najgorzej oceniane występy w show (ZDJĘCIA)

Eee 53 min. temu zgłoś do moderacji 88 9 Odpowiedz

Jakiś małolat rzucił butelka w synagogę, a nasi politycy od razu rzucili się do przepraszania i bicia się w piersi. A kiedy zabili naszego wolontariusza, to jedyne na co zdobył się ambasador to zapewnienie o dogłębnym wyjaśnieniu sprawy, ale bez udziału zagranicznych ekspertów! Kiedy die skonczy ten brak symetrii w relacjach z narodem wybranym??