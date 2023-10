65-letnia Madonna szokuje kontrowersyjnym show w Londynie! Fani zachwyceni: "Nareszcie WYGLĄDA JAK ONA" (WIDEO)

W sobotni wieczór media showbiznesowe na całym świecie wstrzymały oddech. Wszyscy byli ciekawi, jak Madonna , która dopiero co przebyła zagrażającą życiu infekcję bakteryjną, poradzi sobie z powrotem na wielkiej scenie. Sądząc po nagraniach z londyńskiej Areny O2, śmiało możemy stwierdzić, że królowa popu nie zamierza jeszcze zstąpić z tronu .

Nareszcie, znów wygląda jak Madonna; To jest Madonna, której chcieliśmy i którą znamy. Cieszę się, że trochę się uspokoiła, wygląda znowu normalnie i daje nam to, za co ja kochamy - czytamy w komentarzach.