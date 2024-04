Naturalna Heidi Klum przemierza ulice Los Angeles w towarzystwie Toma Kaulitza i psów (ZDJĘCIA)

super 30 min. temu zgłoś do moderacji 29 1 Odpowiedz

Nie widać tej różnicy wieku, ona wygląd świetnie, ma dziewczęcą urodę, jest zgrabną i pozytywną babką. On raczej jest mało pociągający, ani nie wygląda młodo, ani atrakcyjnie, te brody - tak na marginesie, są obrzydliwe - ale to moja opinia, co kto lubi. Najważniejsze, że im ze sobą dobrze, o to w życiu chodzi, metryki i ludzkie gadanie nic nie znaczą. Trzeba żyć tak żeby być szczęśliwym i tego życzę wszystkim. Nie dajcie się wtłaczać w schematy i mówić innym jak i z kim macie żyć.