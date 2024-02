Heidi Klum mówi o seksie z młodszym o 16 lat mężem. Padły słowa o magicznej różdżce i... niemieckiej kiełbasie

AQQ 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Ludzie ! Ocknijcie się !!! Na inflację wywołaną wojną nie reaguje się podwyżkami stóp procentowych i finansowym dobijaniem społeczeństwa, a Glapiński to właśnie zrobił i za to czekać go powinien Trybunał Stanu ! ...bo jaki wpływ na obecną inflację mają kredyty zaciągnięte kilka lat temu ??? ŻADEN ! A odpowiedzią rządu na wysokie oprocentowanie kredytów nie mogą być dopłaty do odsetek od tych kredytów z podatków nas wszystkich, tylko skasowanie sztucznie kreowanego WIBORu, który jak już, to powinien dotyczyć nowych, a nie starych kredytów albo odnosić się tylko do kwoty raty, a nie całego kredytu. I na koniec pytanie: co to jest akcja "kredyt 2%" ? Odpowiedź: Bankierek Glapiński podwyższa stopy procentowe, a Banksterek Morawiecki z budżetu państwa robi przelewy do banków. Efekt: REKORDOWE ZYSKI BANKÓW i jednoczesne zubożenie społeczeństwa, a Tusk planuje przelewać z naszych podatków jeszcze więcej w ramach akcji "kredyt 0%" ...