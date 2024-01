Heidi Klum promuje 19-letnią córkę na hollywoodzkiej gali. Skóra zdjęta z matki? (ZDJĘCIA)

W sobotę panie Klum nawiedziły wydarzenie The Art Of Elysium's 2024 HEAVEN Gala w Los Angeles. Kulminacyjnym punktem wieczoru było oczywiście pozowanie na ściance, co młodociana pociecha gwiazdy zdążyła opanować do perfekcji. Obie postawiły tego dnia na podkreślające talię cekinowe kreacje odsłaniające ramiona: matka w kolorze beżowo-złotym, zaś córka - koralowym. Różniły je za to fryzury. Podczas gdy Heidi jak zwykle pokusiła się na rozpuszczone hollywoodzkie fale, Leni wolała związać włosy w ciasny kok.