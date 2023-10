Heidi Klum z córą w PRZEZROCZYSTYCH KREACJACH dokazują na bieliźnianej imprezie (ZDJĘCIA)

Jeśli chodzi o zapewnianie swoim latoroślom kariery w show biznesie, niektóre gwiazdy są bardziej, a niektóre zdecydowanie mniej subtelne. Nie ma wątpliwości, że Heidi Klum zalicza się właśnie do tej drugiej grupy. 19-letnia Leni Klum, owoc uczucia Heidi do włoskiego bogacza Flavio Briatore, już wielokrotnie towarzyszyła mamie na ściankach w Niemczech i na świecie. W tak odważnej kreacji jej jednak do tej pory jeszcze nie widzieliśmy.