Kulisy "Tańca z Gwiazdami": Zakochani Roksana Wegiel i Kevin Mglej oraz nierozłączni Maffashion i Michał Danilczuk opuszczają studio (ZDJĘCIA)

Obecna edycja " Tańca z gwiazdami " cieszy się zainteresowaniem, jakiego zapewne nie spodziewał się sam Edward Miszczak. Choć w ostatnich dniach praktycznie cała Polska żyła sprawą kryminalnej przeszłości byłej uczestniczki programu, Dagmary Kazimierskiej, to jednak produkcja dołożyła wszelkich starań, by tematem półfinałowego odcinka show był tylko i wyłącznie taniec.

Tym razem z programem musieli pożegnać się Maciej Musiał i Daria Syta. Jak to zwykle bywa, nie wszyscy zgadzają się jednak z werdyktem. Wiemy już, że przed nami damski finał, na parkiecie zostały już tylko trzy pary: Anita Sokołowska i Jacek Jechke, Roksana Węgiel i Michał Kassin oraz "Maffashion" i Michał Danilczuk . O tym, która z pań podbije serca widzów i wygra słynną Kryształową Kulę, dowiemy się już za tydzień. A co działo się za kulisami programu, gdy tylko emocje po zejściu z planu już nieco opadły? Tym razem było jednak dość spokojnie.

Gdy w internecie trwała żarliwa dyskusja nad półfinałowym odcinkiem, uczestnicy wskoczyli w luźne stroje i ruszyli na zasłużony odpoczynek, by złapać siły tuż przed wielkim finałem. Oczywiście nawet na pobliskim parkingu nie odbyło się bez małych czułości, co zgromadzonym fotoreporterom zaserwowała jedna z najpopularniejszych par show-biznesu, czyli Roksana Węgiel kroczącą do samochodu w objęciach Kevina Mgleja.