Naturalna Julia Wieniawa "przyłapana" na lotnisku. Do Cannes poleciała z torebką Chanel za 70 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Maciej 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zauważcie jak teraz agencje marketingowe potrafią ze średnich dziewóch ze średnim wykształceniem jakich sa miliony w Polsce zrobic gwiazdy i na tym projekcie zarabiać kase przez długi czas. Wieniawa, Derpieski (ten sponsor od Anastazji P kto pamieta), Maffaszyn z małego miasteczka na pomorzu, Wresow i jej Fryc, który zaczynał od jeżdzeznia na wrotkach na YouTube. Ci ludzie byli jednymi z milionów w PL. Ktoś miał układ, zadziałaała agencja marketingowa, ktoś włozył duzo kasy i zarabia. Oni też ale to jest jak Boys Band typu Take That czy Back Street Boys - oni śpiewaja i tańczą, a ktoś inny zarabia na nich kase.