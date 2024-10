Najpopularniejszy tenor na świecie Andrea Bocelli i MŁODSZA O 26 LAT żona Veronica Berti przemierzają nowojorskie ulice

Andrea Bocelli od lat jest jednym z najpopularniejszych tenorów na świecie. Trudno znaleźć bowiem osoby, które nie miały okazji usłyszeć kultowego "Time To Say Goodbye" czy innych poruszających ballad i oper artysty. Od jakiegoś czasu w branży muzycznej spełnia się również jego syn, który czaruje słuchaczy nie tylko wyjątkowym głosem, ale i ponadprzeciętną aparycją. Matteo jakiś czas temu wystąpił w Polsce, co odnotował również na swoim Instagramie.

Nie da się jednak ukryć, że to jego ojciec wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani muzyka nie tylko przyglądają się jego twórczości, ale i życiu prywatnemu, które to artysta ma niezwykle barwne. Bocelli przez 10 lat był związany z Enricą Cenzatti, z którą doczekał się dwóch synów: Amosa i Matteo. Po rozwodzie jego serce skradła 18-letnia wówczas Veronika Berti, z którą doczekał się córki Virginii. Parze nigdy nie przeszkadzało to, że muzyk jest starszy od Berti o 26 lat. Bocelli w wywiadach podkreślał, że wiek nie stanowi dla nich problemu, a takie relacje to normalność w ich rodzinie, bo jego rodziców również dzieliła spora różnica wieku.

Mimo że para pobrała się dopiero po 12 latach związku, to już od początku znajomości byli nierozłączni. Do dziś żona towarzyszy podczas wielu publicznych wyjść i dba o jego zobowiązania zawodowe. Tym razem paparazzi sfotografowali małżonków w Nowym Jorku, gdzie zmierzali do studia NBC. Bocelli był bowiem gościem Jimmy'ego Fallona.