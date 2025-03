Casualowa Victoria Beckham w burgundowym swetrze wychodzi z hotelu w Paryżu. Ikona mody?

Victoria Beckham od lat utrzymuje się w show-biznesie i to jako jedna z topowych gwiazd. Nie da się ukryć, że była członkini Spice Girls doskonale opanowała sztukę bywania na świeczniku. Najpierw śpiewała w jednym z najpopularniejszych girlsbandów, później wyszła za mąż za jednego z czołowych piłkarzy na świecie, aż w końcu stworzyła markę, z którą bywa na najważniejszych pokazach mody.

Nic więc dziwnego, że Victoria wraz z Davidem zameldowali się w Paryżu na Tygodniu Mody. Para pojawiła się na kolacji inaugurującej całe wydarzenie i pozowała w niezwykle eleganckich stylizacjach. Victoria wystąpiła w kreacji ze swojego butiku i olśniła fotoreporterów. Ona doskonale wie, że moda wymaga poświęceń. Choć jej paryski "look" wyglądał na dość komfortowy, to niedawno wywołała spore poruszenie, kiedy to przyszła na event w szpilkach, które ugniatały jej palce.