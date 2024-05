Andrea Bocelli na włoskich wakacjach w towarzystwie żony i przyjaciół. Oto prawdziwe "dolce vita" tenora (ZDJĘCIA)

kobieciarzem ... 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

a czytaliscie ze on widziałby ale jako wczesniak chyba wsadzony był do inkubatora i pielegniarka zapomniała załozyc mu tej opaski na oczy co zawsze sie zakłada. kal mozna? dziecko wtedy jest oślepione i traci na zawsze wzrok. On urodził sie widzący. szkoda, taki talent, ale jak widac ma i zonę i dzieci i rozwó i inne sytuacje zyciowe bo lubił kobiety a co.