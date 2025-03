Katarzyna Zielińska na mieście

Oni wszyscy jak jeden narzekają że marnie zarobiaja, że ludzie ich nie oglądają, nie chodzą do teatru, że aktorzy przymierają głodem i wiatr im w oczy, prawda jest taka, że aktorzyny, to persony uprzywilejowane, z jednej roli ciągną jakąś kasę, nie wiadomo za co i po co, pchają się tam na potęgę do tego szolbiznesu. Wciskają swoje dzieci, drugie, trzecie, czwarte i piąte, ale jakby ktoś pytał, to oczywiście wersja oficjalna jest taka, że przymierają głodem i że nijak nie opłaca się być aktorem. No właśnie widać. Jedna rola na koncie, a później odcinanie kuponów do śmierci.