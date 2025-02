Katarzyna Zielińska w bikini i z GLONEM na głowie pręży się przed obiektywem męża na wakacjach i dodaje: "POLSKA SHAKIRA"

Katarzyna Zielińska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Wyjątkową popularność zdobyła dzięki roli w "Barwach szczęścia" , gdzie przez kilka lat wcielała się w postać Marty Walawskiej. Aktorka jest niezwykle aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się zarówno fragmentami swojej pracy, jak i życiem prywatnym. Jest żoną Wojciecha Domańskiego, z którym ma dwóch synów: Henryka i Aleksandra , co dodatkowo angażuje jej czas poza pracą zawodową.

Rodzinne życie Zielińskiej jest często prezentowane na jej mediach społecznościowych, chociaż stara się chronić prywatność swoich dzieci. Aktorka i jej mąż dbają o to, by relacje z synami były silne, spędzając czas na wspólnych aktywnościach poza ekranami.

Katarzyna Zielińska w bikini

Zapuszczać dalej czy dać sobie spokój? Nowa ja. Na glonojada. Stylizacja: chłopaki, make up: słońce, foto: ukochany - napisała pod postem rozbawiona celebrytka.

Shakira prawie. Pasowałoby jeszcze biodra i pośladki i by było ok jak na Polskę, Nowa wersja Roszpunki, Afrodyta - pisali co poniektórzy internauci.